UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın yaşatılması ve tanıtılması hedefiyle kurulan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Eğitim ve Kültür Vakfı (DUKEV), ilk genel kurulunu yaptı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın korunması ve tanıtılması amacıyla kurulan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Eğitim ve Kültür Vakfı (DUKEV), ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Divriği Kaymakamı Resul Tutay’ın başkanlığında yapılan toplantıda, restorasyon, tanıtım ve kültürel miras projeleri ele alındı. Toplantıda DUKEV’in amacının, bu eşsiz mimari mirasın gelecek nesillere aktarılması olduğu ifade edildi. DUKEV, cami ve darüşşifanın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması için geniş çaplı projelere başlayacak. Anadolu Selçuklu mimarisinin en nadide örneklerinden biri olan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nın, vakıf bünyesinde yürütülecek projelerle turizm ve kültür dünyasındaki etkisinin artırılması hedefleniyor.

"Divriği Ulu Camii, medeniyetimizin köprüsüdür"

Kaymakam Resul Tutay toplantıda yaptığı açıklamada, "Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası sadece bir yapı değil, medeniyetimizin köprüsüdür. DUKEV olarak bu mirası korumak, yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için tüm imkânları seferber edeceğiz" dedi.