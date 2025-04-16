Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan protokol kapsamında her yıl düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında Sivas il finali heyecanı yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TAZOF iş birliğinde düzenlenen turnuvanın Sivas il finaline ilkokullardan 100, ortaokullardan ise 60 öğrenci katılım sağladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen il finalinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Pentago, Abluka, Equailibrio, Motif, Küre, Kulami, Mangala oyunlarında ilk 3’e giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Erdoğan, yarışmaya katılım sağlayan ve derece elde eden öğrencileri tebrik etti.