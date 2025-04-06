A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. hafta karşılaşmasında, 8 Nisan Salı günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, millilere moral yemeği verdi.

Karşılaşma öncesinde Sivas Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti ve federasyon yetkilileriyle bir araya geldi.

A Milli Takımı’nı Sivas’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Vali Şimşek, bu önemli mücadelede tüm Sivaslıları destek olmak üzere tribünlere davet etti.

Programda Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivasspor Başkan Vekili Burak Özçoban ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yer aldı.