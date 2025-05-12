Sivasspor’un Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldığı ve ligde kalma umutlarının azaldığı maç sonrası Sivasspor taraftarları, kulüp tesislerine yürüyerek takımı protesto etti.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Sivaspor, bu sonuçla ligde kalma umutlarını azalttı. Yaşanan bu beraberliğin ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımı protesto etti. Sivassporlu taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti. Bazı Sivassporlu taraftarlar da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne geldi ve tepkilerini burada da sürdürerek Sivasspor Başkanı Bahattin Eken’i istifaya davet etti. Taraftarlar futbolcu Uğur Çiftçi’ye de tepki tezahüratında bulundular.

Yoğun güvenlik önlemleri altındaki taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.