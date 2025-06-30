Sivas’ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, kolay işleme yapılabilmesi nedeniyle yurt dışından getirttiği Afrika kökenli ağaçlara Sivas’ın tarihi motiflerini işliyor.

Neolitik çağlardan itibaren birçok alanda ihtiyaç duyulan ve bu ihtiyaçlara hizmet eden ahşap oymacılığı, geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Sivas’ta 20 yıldır bu geleneği sürdüren Süleyman Daştan, el emeğiyle ahşap oyma işini geleneksel yöntemlerle yapmayı sürdürüyor. Son zamanlarda kolay şekil verilebilmesinden dolayı Afrika kökenli sapelli ve maun gibi ağaç çeşitleri tercih ediliyor. Bu ağaçlara çelik bıçaklar ve iskarpelalar ile şekillendirilerek Sivas’ın tarihi mekânları, sembolik simgeleri ve usta isimleri işleniyor. Ahşap oymada olmazsa olmazın ahşap ve bıçak olduğunu belirten Daştan, "Yurt dışından gelen ağaçlara Sivas’ın tarihi ve kültürel figürlerini işleyerek bizim dokumuzu bizim kültürümüzü işliyorum" şeklinde konuştu.

"Yurt dışından getirilen ağaçları burada sanat eserleri haline getiriyorum"

Yurtdışından gelen ağaçlara işleme yaparak sanat eserine dönüştürdüğünü ifade eden Daştan "Mizacıma, fıtratıma ve karakterime en yakın olduğunu düşündüğüm işi yapıyorum. İnsan sevdiği işi yapmalı. Bende işimi severek yapıyorum. Bu vesile ile ahşap oyma sanatına başladım. Tamamen el işlemesi el oyması bir sanattır. Ahşap oyma bıçak ve iskarpelalar ile yapıldığı için tamamen el yeteneğine dayanan bir sanattır. Ahşap oymada olmazsa olmazı ahşap ve bıçaktır. Ahşabı seçerken çok kuru ve kaliteli ağaç seçmek zorundayız. Bıçakta ise çok keskin, çeliği güzel bıçaklar olmak zorunda. Özellikle de Afrika kökenli ağaçları tercih ediyorum. Sapelli ve maun gibi yurt dışı kökenli ağaçlar daha kolay işlenebiliyor bu yüzden onları daha çok tercih ediyoruz. Yurt dışından getirilen ağaçları burada sanat eserleri haline getiriyorum. Yurt dışından gelen ağaçlara Sivas’ın tarihi ve kültürel figürlerini işleyerek bizim dokumuzu bizim kültürümüzü işliyorum. Bu ağaçlara Sivas’a ait çift başlı kartalı, Aşık Veysel’i, sembolik hayat ağacını, Mengücek şahinini, Çifte Minare Medreseyi, Divriği ulu camini ve Divriği ulu camiinde kullanılan figürlerin bu ahşaplara aktarıyorum" dedi.