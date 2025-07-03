Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi, Hatay’daki orman yangınlarına destek için Antakya, Alahan ve Serinyol bölgelerinde söndürme çalışmalarına katıldı.

Türkiye’nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarına karşı mücadele devam ederken, Sivas Belediyesi’ne bağlı 1 arazöz ve 5 kişilik deneyimli ekip, yangının etkisini sürdürdüğü Antakya, Alahan ve Serinyol bölgelerinde görevlendirildi. Ekipler, zorlu arazi yapısı ve sıcak hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangınla mücadelede hem doğayı hem de insan yaşamını korumak için yoğun çaba harcayan Sivas itfaiye ekipleri, fedakârca görev yapıyor.