Şişli’de 8 katlı binada kombinin parlaması sonucu yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın -1. katında evde bulunan kombi bilinmeyen bir sebeple parladı. Parlama sonucu binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri binada yaşayanları tedbir amaçlı tahliye edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından, bina sakinleri tekrar evlerine döndü.

Soğutma çalışmalarının ardından yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.