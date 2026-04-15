Adıyaman'da doğada nadir rastlanan dağ keçileri, etkili olan sisle birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu.

Adıyaman-Çelikhan kara yolu üzerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis sırasında görülen dağ keçileri, muhteşem manzaralar oluşturdu. Sislerin arasından siluet halinde beliren keçiler, hem sürücüler hem de bölgede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Doğal yaşamın önemli parçalarından biri olan dağ keçilerinin sisle bütünleşen görüntüsü görsel bir şölen sunarken, bölgenin zengin yaban hayatını da bir kez daha ortaya koydu. Zaman zaman yol kenarına kadar inen keçiler, kısa süreliğine görüldükten sonra yeniden dağlık alana doğru ilerledi.