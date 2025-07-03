Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı köylerde 2024 yılı içinde 22 içme suyu ve 17 atıksu olmak üzere toplam 39 proje hayata geçirildi. Bu projelerle 39 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırılırken, toplam 34 milyon 953 bin lira yatırım yapıldı.

İçme suyu projeleri kapsamında sondaj, şebeke, kaptaj ve depo çalışmaları; atıksu projeleri kapsamında ise kanalizasyon hatları ve fosseptik sistemleri inşa edildi. 2025 yılı için ise Şirvan’a bağlı 15 köy ve mezrada toplam 15 içme suyu ve atıksu projesi planlandı. Bu projeler için 21 milyon 343 bin 339 lira ödenek ayrıldı. 2024 ve 2025 yıllarında toplamda 54 proje ile Şirvan ilçesine bağlı köylere 56 milyon 296 bin 339 liralık altyapı yatırımı yapılmış olacak.

Siirt Valiliği İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kırsalda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının devam edeceği kaydedildi.