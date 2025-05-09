Şırnak’ta "Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde hem bilgilendirme hem de denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Meydanı’nda dijital panolarda trafik güvenliği temalı video ve görseller yayınlandı. Uygulama noktalarında oluşturulan yaşam tünellerinde vatandaşlara kısa bilgilendirme videoları izletildi. Şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Öte yandan şehir stadyumunda açılan "Bir Kural, Bir Ömür" yazılı pankartla spor etkinlikleri sırasında da farkındalık oluşturulması hedeflendi. Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında misafir edilen öğrenciler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Metin Bektaş, her yıl meydana gelen kazalarda ülke ekonomisine ciddi zararlar verilmesinin yanı sıra vatandaşların uzuv kayıpları yaşadığını söyledi. Bektaş, "Ülkemizde her yıl mayıs ayının ilk haftası Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en çok meydana geldiği alanlardan birisi de trafiktir. Trafikte birçok vatandaşımız maddi ve manevi kazalardan dolayı kayıplar yaşamaktadır. Bütün bu yaşanan kazalarda devletimiz birçok önlem almaktadır. Trafik kazalarında meydana gelen kazaları önlemek amacı ile ekiplerimiz güzergahlarda sürekli bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine devam etmektedirler" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda dijital panolarda trafik güvenliği ile ilgili videolar ve fotoğraflar yayınladıklarını ifade eden Bektaş, "Kapama Sanayi noktamızda, uygulama noktalarımızda, yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacı ile kısa videolar izlettik. Denetimlerimiz ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz kapsamında şehirler arası otobüs terminalimizde vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bilinçlendirme faaliyetlerimiz oldu. Şehir stadyumumuzda ’Bir Kural, Bir Ömür’ pankartını açarak yine spor faaliyetlerinde toplumsal bilinçlendirme kazandırmak amacı ile pankartımızı açtık. Emniyet müdürlüğümüz binamız içerisinde öğrencilerimizi getirerek, trafik güvenliği ile ilgili Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizi yürüttük" şeklinde konuştu.