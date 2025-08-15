Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve İdil ilçelerinde tarımsal yatırımların önünü açacak projeler için arazi etüt çalışmalarına start verdi.

Sahada yapılan incelemeler kapsamında süt üretim çiftliği, depolamalı güneş enerji sistemleri ve tarımsal depo tesisleri için uygun alanlar tespit ediliyor. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların, hem verimli arazilerin korunmasına hem de bölge ekonomisine yeni yatırımlar kazandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, projelerin tamamlanmasıyla birlikte Şırnak’ın tarımsal üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını vurguladı.