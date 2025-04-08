Şırnak’ta 1 haftada kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve narkotik ekiplerince kent geneli ile Habur Sınır Kapısında son bir haftada yapılan operasyonlarda, 313 gram esrar, 0,53 gram metamfetamin, 0,37 gram kokain, 1 adet sentetik ecza, 3 adet bong, bin 380 paket kaçak sigara, 425 adet kaçak puro, 6 kilogram nargile tütünü, 870 paket elektronik sigara tütünü, 126 adet elektronik sigara, 16 cep telefonu, 320 emtia, 11,5 kilogram kaçak altın ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.