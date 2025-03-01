Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde besiciler, yaz aylarında topladıkları meşe yapraklarıyla zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor.

Besiciler, ilçede yaz aylarında meşe ağaçlarından topladıklarını titizlikle koruyor. Meşeler kış aylarında kar yağışıyla beraber kar üstüne atılarak keçi ve koyunlara yem olarak veriliyor. Hayvancılıkla uğraşan herkesin hem ormanları budama hem de meşe yapraklarından faydalanma işlemleri her yıl yapılıyor. Besici İdris Yarar, kışın bu yıl geç geldiğini belirterek, "Son bir kaç gündür kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu dağlarda işimiz budur. Meşe yapraklarını bırakıyoruz sonra keçiler gelip yiyor" dedi.