Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Silopi ilçesinde bir inşaat alanında annesiz ve yuvasız bulunan 6 peçeli baykuş yavruyu vatandaşın haber vermesi üzerine kurtarıldı.

İlçede inşaat alanında vatandaşlar tarafından fark edilen ve annesiz olduğu anlaşılan peçeli baykuş yavruları için DKMP Müdürlüğü’ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavruların ilk sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Henüz uçamayan ve bakıma muhtaç durumda olan minik baykuşlar, rehabilitasyon süreçleri için DKMP Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birime sevk edildi. Uzman ellerde hayat mücadelesi veren yavruların, güçlenmelerinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.