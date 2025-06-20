Şırnak Belediyesi, YKS’ye girecek öğrenciler için 21-22 Haziran tarihlerinde ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor; araçlar sabah 08.00’de üç ayrı noktadan hareket edecek.

Şırnak Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrencilere ücretsiz şehir içi ulaşım hizmeti sunacak. Sınav günlerinde Şırnak Belediyesi’ne ait otobüsler, öğrencilere sınav merkezlerine güvenli ve kolay ulaşım imkanı sağlayacak. Belediye, öğrencilerin sınav stresini bir nebze olsun hafifletmek ve ulaşım kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla şehirde üç ana noktadan hareket edecek otobüslerle hizmet verecek. Ücretsiz servislerin kalkış noktaları ve saati ise belediye önü, Cumhuriyet Meydanı, Ömer Kabak Meydanı, otobüs kalkış saati 08.00 olarak belirlendi.

Sınav sabahı belirlenen noktalardan hareket edecek otobüslerle, öğrenciler sınav merkezlerine ulaştırılacak. Belediye yetkilileri, tüm öğrencilere başarılar dileyerek bu hizmetin öğrenciler ve veliler için kolaylık sağlayacağını belirtti.