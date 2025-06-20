Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte tarla ve otluk alanlarda çıkan yangınlara karşı vatandaşları uyardı. Son 24 saatte 150 yangına müdahale edilirken, 90’ının anız yangınlarından kaynaklandığı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa’da hasat mevsiminin başlamasıyla anız yangınları ciddi bir sorun haline geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bilinçsizce yakılan anızların yalnızca tarım arazilerine değil, ormanlara, yaban hayvanlarına ve yerleşim yerlerine de zarar verdiğini vurguladı.

Son 24 saatte yaklaşık 150 yangına müdahale eden ekipler, bu yangınların 90’ının anız kaynaklı olduğunu bildirdi.

DOĞAYA VE TARIMA BÜYÜK ZARAR

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan anız yangınları, komşu tarlalara sıçrayarak maddi kayıplara yol açıyor. Topraktaki faydalı canlılar ve organik maddeler yok olurken, tarımsal verimlilik de ciddi şekilde azalıyor. İtfaiye ekipleri, yangınlara müdahale için binlerce ton su kullanıldığını, bu durumun su ve iş gücü kaybına neden olduğunu ifade etti. Yetkililer, anız yangınlarının çevre ve kamu kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti.

SU TANKERİ ZORUNLULUĞU VE YASAL YAPTIRIMLAR

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Valilik koordinesinde alınan kararla, biçerdöverle hasat yapılan tarlalarda arazi veya biçerdöver sahiplerinin su tankeri bulundurması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşlara, anız yakmanın doğaya ve tarıma verdiği zararların yanı sıra yasal yaptırımlara da yol açabileceği uyarısında bulunuldu.