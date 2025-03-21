Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, rölöve çalışmaları için tarihi yapıda saha uygulaması yaptı.

Boyabat Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 1. sınıf öğrencileri rölöve derslerinin saha uygulama çalışması kapsamında, dersin yürütücüsü Öğr. Gör. Pınar Selimoğlu nezaretinde Boyabat ilçesinde bulunan tescilli yapıda rölöve çalışması gerçekleştirdi.

Saha uygulamasında, öğrenciler üç grup halinde çalışarak, yapıdaki mevcut durum hakkında gözlemler yaptı. Öğrenciler, ilk olarak yapıyı detaylı bir şekilde inceledi ve ardından ölçüm çalışmalarını gerçekleştirerek, yapının mimari özelliklerini ve özgünlüğünü belirlemeye çalıştı. Öğrenciler 3 hafta sürecek ölçüm işlemlerini tamamlandıktan sonra, yapının rölövelerinin ve restorasyon projesinin hazırlanması için masa başı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.