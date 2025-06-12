Sinop’ta ilk kez kolon kanseri tedavisinde tamamı kapalı yöntemle (laparoskopik) cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu tarafından başarıyla uygulandı. Modern cerrahi tekniklerin gelişmesiyle birlikte, birçok hastalığın tedavisinde açık ameliyat yerine kapalı yöntemler tercih edilmeye başlandı. Bu kapsamda, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu tarafından kolon kanseri tedavisinde laparoskopik cerrahi uygulanarak önemli bir tıbbi başarıya imza atıldı.

Başarıyla geçen operasyonun ardından hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Özellikle açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme süreci, laparoskopik cerrahiyi ön plana çıkarıyor.