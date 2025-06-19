Sinop İMKB Şehit Erkan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaları yıl sonu konseriyle taçlandırdı.

Sinop’un simge yapılarından biri olan tarihi jandarma binası önünde konser programı düzenlendi. Bir süredir yıl sonu konseri için titizlikle hazırlanan öğrenciler, sevilen eserleri müzik enstrümanları eşliğinde ustalıkla koro olarak seslendirdi. Genç yeteneklerin sahnedeki uyumu ve enerjisi, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Konserin, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği çabanın bir yansıması olduğu belirtildi.