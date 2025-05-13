Sinop Valiliği, şehir genelinde trafikte seyreden ağır tonajlı araçlar ve beton mikserlerine yönelik trafik güvenliği ile çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik açıklamasında, Sinop’ta bin 543 kamyon ve 71 beton mikserinin trafikte yer aldığına dikkat çekilerek, bu araçların mevcut trafik kurallarına titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Taşıma sırasında yolların kirletilmemesi, tonaj sınırına uyulması, ani manevralardan kaçınılması ve yük taşıma-boşaltma sırasında çevreye zarar verilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, tonaj sınırının aşılması halinde işletici ve göndericiye ayrı ayrı olmak üzere 8 bin 463 TL ile 51 bin 026 TL arasında ceza uygulanacağı, ayrıca araçların uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edileceği belirtildi.

Trafik güvenliği ve çevrenin korunması adına tüm sürücülere ve ilgili işletmelere duyarlılık çağrısında bulunan Sinop Valiliği, alınan tedbirlerin hem vatandaş güvenliği hem de kamu düzeni açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.