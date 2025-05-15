Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi çıkış yönüne seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DZ 9540 plakalı otomobil, 57 ABU 640 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 57 ABU 640 plakalı araç, önde seyreden 06 EN 608 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.