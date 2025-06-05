Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Sinop Tarihi Cezaevi, yeniden düzenlenerek ziyarete açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yenilenen Sinop Tarihi Cezaevi, yeniden düzenlenerek ziyarete açılıyor. ‘Anadolu’nun Alkatrazı’ olarak da anılan ve Sinop İç Kalesi’nin içinde yer alan yapı, mimari özelliklerinin yanı sıra edebiyat ve kültür dünyasından birçok önemli isme ev sahipliği yapmış olmasıyla da Türkiye’nin kolektif hafızasında özel bir yer tutuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sinop Tarihi Cezaevi sadece bir yapı değil, Türkiye’nin belleğinde iz bırakan önemli bir kültür mekânıdır. Bu projeyle tarihsel hafızamızı koruyarak geleceğe aktarmayı ve ziyaretçilere hem düşünsel hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunmayı amaçladık. Modern müzecilik anlayışını temel alarak gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümle Sinop’a yalnızca bir müze değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve medeniyet merkezi kazandırdık" açıklamasında bulundu.

Helenistik Dönem’den günümüze ulaşan Sinop İç Kalesi’nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli ‘Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü. 2023 yılında restorasyonu tamamlanan yapı için 11 Ekim 2024 tarihinde teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi başlatıldı. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cezaevi müzesi açılışa hazır hale getirildi. Toplamda 157 milyon lirayı aşkın yatırım bedeliyle hayata geçirilen projede 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatacak özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, yapı içerisindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra, kültür ve medeniyet temalı sergilerle zenginleştirilmiş bir içerikle karşılaşacak. Ayrıca yapının çevresini saran 4 bin 590 metrekarelik Sinop İç Kalesi üzerindeki yürüyüş yolları da özgün dokusuna uygun biçimde restore edilerek hem kalenin hem de Karadeniz’in eşsiz manzarasına erişim sağlandı. Tarihi atmosferiyle güçlü bir hafızaya ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini çağdaş bir yaklaşımla bugüne taşıyarak ziyaretçilerine hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurma imkanı sunacak.