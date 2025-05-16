Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından "Çocuk Edebiyatı" dersi kapsamında düzenlenen, "Sınıf Öğretmenliği Etkileşimli Okuma Sergisi" Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Behlül Bilal Sezer’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen serginin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, fakülte akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. "Balıkçı Osman", "Arkadaşım Korku", "Yayazula", "365 Penguen" ve "Deniz Ne Kadar Derin" adlı beş farklı resimli çocuk kitabına yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği sergide, Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin yanı sıra diğer bölümlerden öğrenciler de disiplinler arası içeriğe sahip kitaplar sayesinde etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Her bir kitap için özgün olarak hazırlanan afişler, etkileşimli okuma planları, bilgilendirici broşürler ve çeşitli eğitim materyalleri sergi ziyaretçileriyle paylaşılırken, metinler arası okumaya imkan sağlayacak şekilde örnek resimli çocuk kitapları da okur ilgisine sunuldu.

Sergi programı kapsamında öğrenciler, Büyük Açma İlkokulu’ndan gelen öğrencilerle, etkileşimli okuma uygulamaları gerçekleştirerek eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadılar. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı sunan sergi, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumla etkileşim kurmalarını sağladı.