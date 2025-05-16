Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Van’da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Mayıs ayının ortalarında lapa lapa kar yağan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yolda yokuşu çıkmakta zorlanan sürücüler, karın hemen erimesiyle yollarına devam ettiler. Şehir merkezinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise sıcaklık 0 dereceye düştü.