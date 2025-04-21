Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Destekleme Kurulu Kararı ile Türk sinemasına güçlü bir destek sağladı. Toplamda 22 projeye 147,7 milyon liralık destek sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasını güçlendirmek amacıyla 2025 yılında Sinema Destekleme Kurulu kararlarını açıkladı.

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Ortak Yapım ve Çekim Sonrası kategorilerinde toplam 22 projeye 147 milyon 750 bin lira destek sağlandığı duyuruldu.

Destek dağılımında 6 İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesine 40 milyon TL, 12 adet Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Projesine 100 milyon TL, 1 adet Çekim Sonrası Projesine 1 milyon 750 bin TL, 3 adet Ortak Yapım Projesine de 6 milyon TL verildiğini açıklayan Sinema Genel Müdürlüğü, desteklenen projelerin detayları ve başvuru süreçleri resmi internet sitesinden duyurdu.