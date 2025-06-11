Yeşil doğası, yürüyüş yolları ve modern sosyal alanlarıyla ailelerin vakit geçirdiği, çocukların oynadığı Sincan Park ’Yaza Merhaba’ diyor.

Sincan Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle sanat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Sincan Park’ta düzenlenecek ’Yaza Merhaba’ konseri ile vatandaşlar keyifli bir akşam geçirecek. Veli Erdem Karakülah, 15 Haziran Pazar günü Sincan Park’ta sahne alarak müzikseverlerle buluşacak. Açık havada gerçekleşecek konserle vatandaşlar hem yazın coşkusunu yaşayacak hem de müzik dolu bir akşam geçirecek.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek, "Yaz akşamlarına neşe katmak, vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmak istiyoruz. Bu güzel konserle hep birlikte keyifli bir başlangıç yapacağız. Yazın enerjisini Ankara’nın sevilen sesi Veli Erdem Karakülah ile karşılıyoruz. Müzik ve eğlence dolu bu konsere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.