Ankara’nın tarım potansiyeli en yüksek ilçelerinden Sincan’da tahıl hasadı başladı.

Sincanlı çiftçiler, emek vererek ektikleri ürünleri tarlalardan toplamaya başladı. Peçenek Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan biçerdövere binerek tahıl hasadına katıldı. Çiftçilerle ilgilenen Ercan, üreticilere verimli bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Yerli tohum desteğinde bulunup toprak analizi yapabilen AUGMENTA ve Rota cihazlarını Sincanlı çiftçilerin hizmetine sunan Ercan, çeşitli seminerlerle de tarımsal üretimin geliştirilmesi adına çalışmalar yürütüyor.

"Yağışlar zamanında ve yeterince yağmadı"

Sincan Belediye Başkanı Ercan, yaptığı açıklamada, "Peçenek arazisindeyiz. Hasat mevsimi, ekinler biçiliyor. Rabbim tüm çiftçilerimize umduğunu versin inşallah. Bereketli bir hasat olsun. Bu sene yağışların zamanında ve yeterince yağmamasından kaynaklı biraz verim düşüklüğü var gibi görünüyor ama inşallah beklediğimizden daha iyi bir hasat olur. Hasat mevsimi tüm çiftçilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.