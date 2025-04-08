Ankara Sincan Belediyesi tarafından, ilçedeki kitap okurlarının sayısını artırma amacıyla "Sincan Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sincan Belediyesi, ilçede kitap okuma oranını arttırmayı sağlamak için Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde "Sincan Kitap Günleri" fuarının açılışını gerçekleştirdi. 13 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yazar ve vatandaş katıldı. Vatandaşlar, 45 farklı kitabevi tarafından basılan kitapların yer aldığı stantlarda birçok eseri tanıma fırsatı buldu. İlerleyen günlerde ise kitapseverler, yazarlar ile bir araya gelmeye devam edecek.

"Sincan kütüphaneler şehri haline geldi"

Bu tarz fuarlar için ilk önce altyapının sağlanması gerektiğini belirten Ercan, "Belediyemizin yaptığı 14 kütüphane ile Sincan kütüphaneler şehri haline geldi. Millet kütüphanesi formatında olduğu için 24 saat ders çalışma, konforlu, sessiz ders çalışma imkanlarının da içinde barındıran bu kütüphanelerimizde şu anda 80-90 binlere ulaşan kütüphaneye üye olma sayısıyla Türkiye’nin ortalamasının çok üzerinde bir yerdeyiz. İçinde bulunduğumuz salon 3 bin kişilik kolonsuz bir salon. Burası adeta kültür, sanat ve bilim merkezi haline geldi. Sincan değil, Ankara’da parmakla gösterilen bir merkez haline geldi. Fuar gördüğünüz gibi çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Biz de tabii ücretsiz servislerimizle vatandaşımızın buraya ulaşımını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"45 tane yayın evi standı var"

Günde 8-10 bin katılımcının olduğunu söyleyen Ercan, "45 tane yayın evi standı var burada. Ayrıca bu kitap stantlarının yanında geleneksel el sanatlarına yönelik de bazı stantlarımız var. 30 küsur branşta sergilediğimiz bu kültür, ev işi, hobi, meslek kurslarımızın da bir örneğini burada adeta sergilemiş oluyoruz. 14 tane yazarımızı, edebiyat insanımızı burada ağırlayarak imza ve söyleşi etkinlikleri de yapmaya devam edeceğiz. Bazı yayın evlerimiz güzel uygulamalar da yapıyor. Mesela Sincan’da kütüphanelere üye olan kardeşlerimize indirim yapan yayın evleri var. Onlar da ayrıca çok mutlu ettiler beni. Bizim belediyecilik anlayışımız böyle. Belediye deyince aklımıza sadece yol, kaldırım, altyapı falan gelmiyor. Aynı zamanda o şehirde yaşayan tüm insanların, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere her türlü ihtiyacına yetişmek lazım" şeklinde konuştu.

İstanbul’dan, Ankara’ya taşınmış ve Sincan’da 8 aydır yaşadığını belirten Gül Damla, "Kızımla beraber bugün buradayız. Öğretmenimiz velilerde gelebilir deyince hemen fırsat fırsattır dedik. Biz de geldik. Kızımla bayağı bir şeyler aldık. Tabii ne istiyorsa, ne beğeniyorsa kendisi aldı. Şimdi kendime de birkaç kitap adlım okuyacağım. Ben genelde roman seviyorum ama vallahi kızımın aldığını göstereyim size. Genelde gençler bu tarz şeyler seviyorlar. Daha çok müzik gruplarının hayatlarını anlatan kitapları seviyorlar" diye konuştu.

’Edebiyata ve kelimelere gönül vermiş bir kitap işçisi’ olduğunu vurgulayan İbrahim Öksüz, "Buradaki fuar daha yeni yürümeye başlıyor, emekliyor. Emeklemeye başlayan her iş gibi, yeni yeni oluşan her iş gibi duyurulması, daha fazla insana ulaştırılması gerekiyor. Hep beraber mücadele ettiğimiz bir fuar. Belediyenin desteği, insanlara duyurulması ve okurunda desteğiyle daha iyiye gideceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ercan, fuar alanında vatandaşlar ile stantları gezip hatıra fotoğrafı çekildi.