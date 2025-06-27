Sincan Belediyesi, şehrin estetik görünümünü bozan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan izinsiz tabelaları kaldırıyor.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları kontrollerde ana cadde, sokak ve kaldırımlara izinsiz biçimde yerleştirilen tabelaların kaldırılması için çalışma başlattı. Çoğu zaman bina cephelerine, aydınlatma direklerine veya yol kenarlarına asılan bu tabelaların, hem yaya hem araç trafiği açısından tehlike oluşturduğu, hem de kentte görüntü kirliliğine sebep olduğu belirtildi.

Ekipler, izinsiz asılan çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tabelaları asan kişi veya işletmelere yönelik uyarı ve işlemlerde bulundu. İlçedeki düzenin korunması ve görsel kirliliğin önüne geçilmesi adına bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirten zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerinin ve reklam firmalarının, tabela ve afiş asmadan önce belediyeden gerekli izinleri almaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlar da görsel olarak daha düzenli ve temiz bir şehir görünümüne kavuşmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Sincan Belediyesi’ne teşekkür etti. Zabıta ekipleri, benzer denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve özellikle kent merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde kapsamlı kontrollerin yapılacağını açıkladı.