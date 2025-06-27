Muğla’nın Milas ilçesi Boğa Yokuşu mevkiinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada, karpuz taşıyan kamyonetten yola saçılan karpuzlar kısa süreli trafik aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, çarpışma sonucu biri hafif iki kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri olay yerine intikal ederek trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Yola saçılan karpuzlar, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldıktan trafik normale döndü.