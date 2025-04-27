Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik ‘Bilgi Yarışması’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen bilgi yarışması, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım’ın ders zilini çalmasıyla başladı. Akdeniz, Halkkent, Sağlık, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Bozyazı, Aydıncık ve Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden 33 öğrencinin katıldığı ve YKS formatına uygun soruların yer aldığı yarışma, sınav atmosferini aratmazken, tatlı bir rekabet yaşandı. Öğrencilerin hem moral bulmasını sağlayan hem de prova imkanı sunan sınav, bilgilerini pekiştirirken sınav stresini de azaltan keyifli bir etkinlik oldu. Yarışma sonunda Erdemli birinci, Bozyazı ikinci, Halkkent Kurs Merkezi ise üçüncü oldu.

Birinci takıma madalya ve hediyelerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, ikinci takıma Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş ve üçüncü takıma Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Gökbel takdim etti.

"Öğrencilerimizi bir araya getirip mutlu olmalarını ve kaynaşmalarını sağlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sağlamak için kent genelinde birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bilgi yarışması etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bilgi yarışmasının, çocukların sınav stresini azaltan keyifli etkinliklerden olduğunu belirten Yıldırım, "Çocuklar hem yarıştı hem eğlendi. Amacımız; çocuklarla bir araya gelmek ve 13 ilçeden öğrencilerimizi bir araya getirip mutlu olmalarını, kaynaşmalarını sağlamak" dedi.

Öğrenciler bilgilerini pekiştirirken, bir yandan da sınav stresini attılar

Erdemli Kurs Merkezinden faydalanan ve birinci olan grupta yer alan İlayda Altundal, "Hepimiz çok eğlendik. Elimizden geleni yaptık. Kolay ve zor sorular vardı. Süreye uygun olması ve sınava yakın sorularla sınava dönük bir prova gibiydi bizim için. Herkesin dershaneye gitme imkanı yok. Her ilçede bu imkanın sağlanması çok güzel bir şey. Öğrenciler bu sayede fırsat eşitliğini yakalıyor" ifadelerini kullandı.

Yarışmada ikinci olan grupta yer alan Bozyazı Kurs Merkezinde eğitim gören Hazan Gökçe Kılınç ise "Derece yapmayı hiç beklemiyorduk. Elimizden geleni yaptık ve çok mutlu olduk. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Tatlı tatlı rekabet ettik. Tanımadığımız öğrenciler bile bizi destekleyince kaynaşmış olduk. YKS’nin bir provası gibiydi. Çok faydalı oldu" diye konuştu.