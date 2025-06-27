Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sinan Boztepe, pazartesi günü yönetim kurulunu toplayarak, genel kurul kararı alacaklarını ve bu kararın ardından istifa edeceğini açıkladı.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Antalyaspor Başkan Vekili Ali Altun ile Asbaşkanlar Cesur Burak Akar ile Mehmet Bora da katıldı. Boztepe, görevde kaldıkları 20 aylık süreçte büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Bizde koltuk sevdası yok. Pazartesi günü yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağız. Bu karar bile koltuk sevdasında olmadığımızı gösteriyor. Ardından ben istifa ederek resmi ilişkimi keseceğim. Şirketin en büyük ortağının genel kurul çağrısına olumlu yanıt veriyoruz" dedi.

"Çok başlı yapı kulübe zarar veriyor"

Sinan Boztepe, 24 Haziran’da gerçekleştirilen Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Mustafa Ergün ile seçim öncesi yaptıkları görüşmeleri aktararak, "Mustafa Ergün, seçimden 3 gün önceye kadar benim 1 yıl daha devam etmemi istedi. Kongrede seçimli genel kurul istemesine şaşırdım. Kendisine iki kurumun da başkanı olması yönünde çağrıda bulundum, kabul etmedi. Benimle çalışmak istemeyen arkadaşlarının nedenini de açıklamadı. Bu yapı çok başlı ve sağlıksız. A.Ş.’yi eleştirmek kolay ama yönetmek çok zor" diye konuştu.

"Yönetime operasyon yapıldı, istifalar zorlandı"

Lig sürerken yönetimi devirmek için çeşitli girişimlerde bulunulduğunu öne süren Başkan Boztepe, "Bazı arkadaşlarımız istifaya zorlandı. Takım ligde kalmışken bu operasyonlara anlam veremedik. Emek veren yöneticilerin, para harcamayan hissedarlar tarafından eleştirilmesi de doğru değil" şeklinde konuştu.

"Emre Belözoğlu gittikten sonra transferler durdu"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun görevden ayrılmasının ardından transfer sürecinin sekteye uğradığını belirten Sinan Boztepe, "Emre hocamızla sona gelen görüşmeler vardı. Ben de bizzat bazı transfer görüşmelerini yürütüyordum. Ancak göreve devam etmeyeceğim için oyunculara imza attırmak doğru olmazdı. Belki ilerleyen süreçte tekrar anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

Boztepe; Doğukan Sinik, Sebastian Haller ve Georgiy Dzhikiya gibi oyuncularla görüşme sağladıklarını ancak resmi imzaların atılmadığını söyledi.

"Kulüp 23 milyon Euro borçla alındı, 31 milyon Euro borçla bırakılıyor"

Kulübü aldıklarında 23 milyon Euro olan borcun şu an 31 milyon Euro seviyesinde olduğunu aktaran Başkan Boztepe, "Hiçbir gelirimiz olmadan bu seviyede bırakmamız bile başarıdır. Art niyetli olsak 5 milyon Euro’dan iki oyuncuya imza attırıp, satılabilir oyuncuları satarak kendi alacaklarımızı alırdık. Bunu yapmadık" açıklamasında bulundu.

Transferin açılabilmesi ve kadronun güçlendirilmesi için yeni yönetime en az 11 milyon Euro bütçe gerektiğini söyleyen Sinan Boztepe, "Yönetimi devralacak ekip, bizim alacaklarımız hariç bu kaynağı oluşturmalı. Kulübün geleceği için bu tabloyu herkesin iyi analiz etmesi gerekiyor" dedi.

"Taraftar maaş alır gibi ödeme alıyordu, bu yanlıştı"

Taraftar gruplarına daha önce düzenli ödeme yapıldığını açıklayan Boztepe, bu uygulamanın yanlış olduğunu fark ettikten sonra sonlandırdıklarını söyleyerek, "Bizden sonra bu uygulamaya dönülmemesini öneriyorum. Kulüp taraftara değil, taraftar kulübe destek vermeli. Trabzon maçında istifa çağrısı yapanlar, bu desteğin kesildiğini duymuşlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Personelin maaşları ödenirken sabit gelir yoktu"

Kulübün sabit gelir kaynaklarının çalışmadığını vurgulayan Başkan Boztepe, "Store, seremoni, futbol okulu, kira gibi gelirlerden hiç para gelmedi. Ayda en az 5-6 milyon TL olması gereken bu gelirler sıfırlandı. Bu açığı 6-7 yöneticimizin kişisel çabalarıyla kapattık. Geçtiğimiz günlerde futbolculara 435 bin Euro ödeme yaptık. Art niyetli olsak bunu da yapmazdık" diye konuştu.

"TFF’den 1 TL alamadık, yeni yönetim 3-4 maç sonra gelir elde edecek"

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelir alamadıklarını dile getiren Boztepe, "Ziraat Bankası’na önceki yönetimler tarafından verilen temlikler nedeniyle 1 TL dahi alamadık. Ancak yeni yönetim 3-4 maç sonra bu gelirlerden faydalanabilecek" şeklinde konuştu.

Görev süresi boyunca en büyük hatasının İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel transferindeki tutumu olduğunu ifade eden Sinan Boztepe, "Başakşehir’in yaptığı uygulamayı yapmalıymışım. Bugün olsa aynı şekilde davranmazdım. Bu konudaki eleştirileri kabul ediyorum" dedi.

"Derneğin B planı varsa bir an önce harekete geçsin"

Başkan Boztepe, genel kurul kararının ardından istifasını sunarak Antalyaspor A.Ş. ile resmi ilişiğini keseceğini belirterek, "Dernek yönetimi B planının olduğunu söylüyor. Bir an önce harekete geçsinler. Kongreye kadar şirket yönetimi devam edecek ancak ben artık görevde olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Burak Akar ise kongre sürecine kadar mevcut yönetimin koordineli şekilde görevde kalacağını ifade ederek, "Dernekle birlikte bir yol haritası çiziyoruz. Yeni yönetimde olup olmayacağımız belli değil. Ancak sürecin sağlıklı ilerlemesini istiyoruz" diye konuştu.