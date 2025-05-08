Kütahya’nın Simav ilçesinde yer alan Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesinde, cami ve Gençlik Merkezi inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Proje çerçevesinde inşa edilecek cami, 195 metrekare oturum alanı ve 67 metrekare mahfil katı olmak üzere toplam 262 metrekare kapalı alana sahip olacak. Aynı anda 400 kişilik cemaat kapasitesiyle hizmet verecek şekilde planlanan camii, üniversite öğrencileri ve ilçe halkının manevi ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir yapı olacak.

Gençlik Merkezi ise iki katlı olarak projelendirildi. Zemin ve birinci katı 150’şer metrekare olmak üzere toplam 300 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkez, öğrencilerin, akademik ve idari personelin yanı sıra Simav halkının da bir araya gelebileceği sosyal ve manevi bir buluşma noktası olacak.

İnşa edilecek olan cami ve Gençlik Merkezinin tamamen halkın bağışlarıyla inşa edileceğini vurgulayarak destek veren tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Vali Musa Işın, "İnşallah en kısa zamanda bu güzel eserin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Projenin Simav’a, üniversitemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu