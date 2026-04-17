Kütahya'nın Simav ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle tiyatro ile tanıştı.

Manisa Gölge Tiyatroları sanatçıları Engin Tekin, Ece Kayaoğlu ve Elif Özhun'un sahne aldığı, yönetmenliğini Hüseyin Kahyaoğlu'nun yaptığı 'Kuyruklar Karıştı Kalpler Barıştı' adlı tiyatro oyunu, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için sahnelendi. İlgi ve beğeniyle izlenen oyunda çocuklar ve veliler hem eğlendi hem de önemli değerler üzerine mesajlar aldı. Arkadaşlık, yardımlaşma, sevgi, temizlik ve farkındalık gibi konuların işlendiği müzikal ve interaktif gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenler salondan mutlu bir şekilde ayrılırken, derslerine düzenli çalışmaları ve öğretmenleri ile ailelerini dinlemeleri halinde tiyatro ekibinin yeniden geleceği müjdesi verildi.