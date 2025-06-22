Simav İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı organizesinde Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilerin emanetlerini ücretsiz ve güvenle bırakabilmeleri amacıyla 4 okulda emanet ve su ikramı çadırı kurulduğu bildirildi.

Müftü Vekili Hakkı Balı ve Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş’in koordinesinde Din Görevlileri Ali Elitok ve Sezer Can çadır ve su dağıtımı, çadır kurulumu, Manevi Danışmanlar Mustafa Esen, Kadriye Çakmak, Din Görevlisi Ahmet Hamza Güngör Üniversite Kampüsü’nde, Manevi Danışman Osman Aslan, Din Görevlileri Ufuk Demirkan ve Mehmet Kılıkoğlu Simav Fen Lisesi’nde, Din Görevlileri Mehmet Çötel ve İsmail Ayata Simav İmam Hatip Lisesi’nde, Manevi Danışmanlar Yasin İpek, Cuma Ali Tosun ve Emin Dönmez Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde, emanet ve su ikramı çadırında sınava girecek öğrencilerin sınav salonuna alamadıkları emanetlerine sahip çıkma, öğrenciler ve ailelerine su ikram etme, Diyanet Dergilerini ücretsiz dağıtma görevini yerine getirdiler.

Yapılan bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sınav görevlileri ve ÖSYM sorumluları, müftülük personellerine ve kuruma teşekkür ettiler.