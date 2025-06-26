Diyarbakır’da Silvan Devlet Hastanesi’nde ilk kez kapalı yöntemle rahim alınması ameliyatı (total laparoskopik histerektomi) yapıldı.

Silvan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne şiddetli kanama ve ağrı şikâyetiyle başvuran 45 yaşındaki A.S., yapılan tetkikleri sonucunda rahminin alınmasına karar verildi. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemle gerçekleştirilen operasyon sonucu hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Laparoskopik cerrahi, açık ameliyatlara göre hastanın daha çabuk iyileşmesini ve daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntem. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Gamze Karababa ve Op. Dr. Ünal Başaran tarafından başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon, Silvan Devlet Hastanesi’nde laparoskopik histerektomi cerrahisi yöntemiyle yapılan ilk jinekolojik ameliyat olması bakımından önem taşıyor.

Ameliyat sonrası gözlem ve takiplerinin normal seyretmesinin ardından taburcu edilen A.S., kendisini iyi hissettiğini, sağlık sorunlarından kısa sürede kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.