Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle geliştirilen "Yaş Mama Üretimi" projesi kapsamında Danimarka’da incelemelerde bulunuldu.

Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle kurulacak olan yaş mama üretim tesisi projenin Türkiye distribütörlüğü ve teknik servis sorumluluğunu üstlenen firmanın temsilcileri ile birlikte, Danimarka’nın Slagelse şehrinde bulunan Scansteel Foodtech tesisinde, yaş mama üretiminde kullanılacak makine ve sistemleri yerinde incelemelerde bulunuldu. Çorum Belediyesi’nin Halk Et Kombinası kampüsü içerisinde kurulması planlanan "Hulk Mama" yaş mama üretim tesisi için tedarik edilecek makineler, Scansteel Foodtech tesislerinde detaylı şekilde incelendi. Firma yetkilileri, teknik konularda heyete sunum yaptı. Yaklaşık maliyeti 37.4 milyon TL olan projenin 16.4 milyon TL’si OKA tarafından karşılanırken, kalan kısmı ismi Çorum Belediyesi bütçesinden finanse edilecek. Tesis, Türkiye’deki hayvan barınaklarının mama ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilecek şekilde tasarlanıyor.