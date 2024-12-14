Şırnak’ın Silopi ilçesinde yöresel lezzetler pazarı kuruldu.

Silopi’de çeşitli illere ait yöresel tatların yer aldığı pazar açıldı. Sanat Sokağı’nda kurulan stantlarda, şehirlerin kendine has lezzetleri sergilendi. Ürünlere Silopililer ilgi gösterirken 12 gün açık kalacak pazara vatandaşları davet eden pazar sorumlusu Cengiz Barış, ’’İzmit pişmaniyesi, Trabzon peynir ve tereyağı, Afyon kasap sucukları, Afyon, Malatya lokumları, Antep ve Maraş baharat çeşitleri, Giresun fındık ezmeleri, Bursa Gemlik zeytinleri, Malatya kayısıları, tahin, çörek otu yağı ve takı-toka ürünleriyle Silopi’deki vatandaşları bekleriz’’ dedi.