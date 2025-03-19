Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde, Ramazan Bayramı öncesi 800 haneye bayramlık paketler dağıtıldı.

Bayram öncesi başlatılan bu dağıtımla, vatandaşların bayram alışverişi yapmadan önce ihtiyaçları karşılanmış oldu. Paketlerin içinde şeker, çikolata, lokum, kolonya ve çocuklar için özel şekerlemeler bulunuyor. Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, "Göreve başlamadan önce halkıma bir sözüm vardı. Ramazan ayında gerek erzak ihtiyaçlarını gerekse bayram şekerlerini her haneye ulaştıracağıma söz vermiştim ve bunu yerine getirdim. İçerisinde şeker, çikolata, lokum, kolonya ve çocuk şekerlerinden oluşan koliler hazırladık. Bu paketleri 800 ailemize dağıtacağız" diye konuştu.

Belde sakinlerinden Esma Ökleş, "Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Bize yardım etti. İki defadır yardım ediyor. Erzak da verdi, şeker de verdi. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Sibel Başlı ise, "Görümlü Belediye Başkanının Ramazan ayında yaptığı yardımlardan dolayı çok teşekkür ederim. Bayramımıza az kaldığı için bayram şekerleri içinde yaptığı yardımdan dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Aycan Özdemir de, "Başkanım teşekkürler her şey için. Erzakların için, şekerler için Allah razı olsun. Yaptığın bütün yardımlar için" diyerek teşekkürlerini iletti.