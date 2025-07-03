Silivri Belediyesi’nin 10-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz online İngilizce kursu için kayıtlar 2-5 Temmuz tarihlerinde başladı.

Silivri Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için 7 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde "Yaz Dönemi İngilizce Kursu" düzenliyor. 10-13 yaş grubundaki çocuklar, kontenjanlarla sınırlı olan bu programda temel İngilizce becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ebeveynler ve öğrenciler kayıt işlemlerini kultursanat.silivri.bel.tr adresinden kolaylıkla tamamlayabilecekler.