Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları yine unutmadı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun koordinesinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi desteği sağlandı.

Silivri Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde, toplam 7 bin ihtiyaç sahibi çocuğa 14 bin parça bayramlık giysi desteği sağlandı. Özenle hazırlanan bayramlıklar, çocukların bayram sevincine ortak olmak ve ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla mahalle muhtarlıklarına ulaştırıldı.