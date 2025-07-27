Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yoğun şekilde müdahale ederek, yangın bölgesinde 4 vatandaş ile 270 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Silifke ilçesi Çadırlı ve Kocapınar mahalleleri arasında çıkan ormanlık orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hem söndürme hem de tahliye çalışmaları yürüttü.

Yangın tehdidi altındaki Çadırlı mevkiinde 4 vatandaş ile 270 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi. Ekipler, yoğun duman ve zorlu arazi koşullarına rağmen yangının yayılmasını engellemek için mücadele etti.

70 personel, 30 arazöz ile müdahale edildi

Yangın bölgesinde çalışmaları koordine eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 70 personel, 30 arazöz, 3 panelvan ve 2 iş makinası ile müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"Zor bir kurtarma oldu"

Çadırlı mevkiinde yapılan tahliyeye değinen Akşahin, "Silifke Grup Amirliği ekiplerimiz başarılı bir kurtarma gerçekleştirdi. Yaklaşık 270 büyükbaş hayvan ve 4 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Büyük bir özveri ile çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir kurtarmaydı" diye konuştu.

"Ateş yakmayın, sigara içmeyin"

Yangınların önlenmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Akşahin, "Ormanlık ve piknik alanlarında ateş yakmayın, sigara içmeyin, cam şişe ve atıkları doğaya atmayın. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Şüpheli durumları gören vatandaşlarımız, lütfen ilgili birimlere ihbarda bulunsun" ifadelerini kullandı.