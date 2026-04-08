Mersin'in Silifke ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kumar oynayan ve oynatan 21 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde bir evin depo kısmında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 20 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsı suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan şahıslara toplam 243 bin 684 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen 1 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.