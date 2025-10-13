Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimlerde 16 iş yerine 44 bin 154 lira idari ceza uyguladı.

Zabıta ekipleri, 6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında 480 iş yeri denetledi, 455 iş yerine uyarı verip, kurallara uymayan 16 iş yerine ise 44 bin 154 lira idari yaptırım uyguladı. Ayrıca vatandaşlardan gelen 95 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılarak denetimler kapsamında seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri, marketler, fırınlar, internet kafeler ve okul çevreleri kontrol etti. Hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarılarak, mevzuata aykırı uygulamalara ise gerekli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, görüntü kirliliğine neden olan ve gelişi güzel bırakılan 1 el arabası, çeşitli malzeme toplatılarak Ulaşım Müdürlüğü Makine İkmal deposunda muhafaza altına alındığı bildirildi.