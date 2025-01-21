Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında il ve ilçe müdürlükleri veteriner hekimlerine eğitim verildi.

Siirt merkez ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan tüm veteriner hekimlere tüberküloz hastalığının teşhisi ve yapılacak işlemlerle ilgili eğitim verilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, açılış konuşmasında salgın hastalıkların önlenmesinde hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadelenin önemine değinerek, "2024 yılı hayvan hastalıkları aşılama programı kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap ve brusella, küçükbaş hayvanlarda veba, brusella ve çiçek aşıları yapılmıştır. Tüm aşılama programında yoğun ve özverili çalışmalar ile yüzde 85 hedefi aşılmıştır. Bu sebeple çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı başta veteriner hekimlerimiz olmak üzere emeği geçen idareci ve personelimize teşekkür ederim" dedi.