Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avlanmayı önlemek amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kurtalan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri Konakpınar köyünde vatandaşlara bilgilendirme toplantıları düzenlenerek biyokaçakçılığın yasak olduğu, dağ keçisinin korunması gerektiği ve izinsiz yaban hayvanlarının taşınmasının yasak olduğu vurgulandı.

Vatandaşların karşılaştıkları kaçak avcılık faaliyetlerini Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirmeleri istendi. Denetimlerde yasa dışı avlananlara idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacağı bildirildi.

Türkiye genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildiği belirtilerek, avcıların internet üzerinden avlanma izni almadan ava çıkmamaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca avcıların avcılık belgesi almadan avlanmalarının yasak olduğu ve bu belgeyi almak için avcı eğitim kursunu tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğada bulunan yavru yaban hayvanlarının hemen alınmamasını, annelerinin yakınlarda olabileceğini belirterek, yaralı yaban hayvanlarının tedavi merkezine nakledildiğini ve tedavi sonrası doğal yaşam alanlarına geri bırakıldıklarını belirtti.