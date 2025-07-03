Siirt’in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Çemikari Yaylası’ndaki yollarda çalışmalar devam ediyor Çemikari Yaylası’ndaki yollarda çalışmalar devam ediyor

Olay, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesi yol ayrımında meydana geldi. Eski Tillo Belediye Başkanı Behçet Kavun’a ait olduğu öğrenilen seyir halindeki Mercedes marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü son anda kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA