Siirt’te Play-Off maçları için geri sayım başladı. 11 Mayısta Siirt Atatürk Stadyumunda oynanması planlanan karşılaşmalar öncesinde, saha ve çevresindeki hazırlıkların son durumu gözden geçirildi.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumda kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen inceleme gezisine Spor Hizmetleri Müdürü ve tesis amiri de eşlik etti. Heyet, stadyumun zemini, tribünleri, soyunma odaları ve güvenlik önlemlerine kadar birçok detayı yerinde inceledi. Ayrıca maç günü yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gereken son düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.