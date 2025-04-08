Tekirdağ Süleymanpaşa’da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde, Roman vatandaşlar müzik ve oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklardan oluşan Roman ritim grubunun davul ve darbukalarla sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Alanı dolduran kalabalık, ritme ayak uydurarak hep birlikte eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise tabureler üzerine çıkarak oyun havaları eşliğinde oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinliğe katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kaydederken, çocuklar da müziğin ritmiyle doyasıya eğlendi.