Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Sinema Günleri" etkinliğini hayata geçirdi.

Şehrin farklı okullarından gelen öğrenciler, merkezde düzenlenen film gösterimlerinde bir araya gelerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de sinema aracılığıyla farklı dünyaları keşfetme fırsatı buluyor. Etkinlik kapsamında, öğrencilerin yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine uygun eğitici ve eğlenceli filmler seçilerek gösterime sunuldu. Film gösterimlerinin ardından gerçekleştirilen kısa sohbetlerle öğrencilerin izledikleri filmler üzerine duygu ve düşüncelerini paylaşmaları teşvik edildi.

Etkinliklerin, eğitim dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.